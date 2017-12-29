Коалиция опровергла информацию об эвакуации главарей ИГ вертолетами ВВС США из Дейр-эз-Зора

Вашингтон, 29 декабря. Командование международной коалиции во главе с США заявило, что американские вертолеты не эвакуировали отряд «Исламского государства»1 из провинции Дейр-эз-Зор.

По мнению американских военачальников, данные ряда сирийских информационных агентств, а также местных жителей провинций Дейр-эз-Зор и Хасака являются ложными. Сразу несколько источников сообщили, что военные вертолеты ВВС США вывезли группу главарей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из северной части провинции Дейр-эз-Зор в Хасаку. Жители Хасаки заметили посадку вертолета ВВС США около плотины Аль-Басель в районе лагеря беженцев Эс-Сад.

Источники сообщают, что это далеко не первый случай эвакуации террористов силами американских летчиков. Ранее бывший пресс-секретарь курдского альянса «Сирийские демократические силы» Талал Сило рассказал, что SDF по приказу командования западной коалиции вывезли из осажденного города Ракка порядка трех тысяч боевиков «Исламского государства». Игиловцы понадобились Пентагону на направлении Дейр-эз-Зор, чтобы сдержать наступление сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.