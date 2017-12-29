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Новости Сирии
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Украина
Чубаров призвал Киев «не обижать» Гондурас
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    Чубаров призвал Киев «не обижать» Гондурас

    15:28  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:28  29 Декабря 2017
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    Чубаров призвал Киев «не обижать» Гондурас

    Киев, 29 декабря. Глава запрещенного в России меджлиса1 крымских татар Рефат Чубаров призвал украинские власти не обижать Гондурас, ведь крошечное государство в Центральной Америке является одной из немногих латиноамериканских стран, поддержавших украинскую резолюцию по Крыму.

    «Гондурас — одна из немногих стран Латинской Америки, которая поддержала Украину при голосовании в ООН за крымскую резолюцию… Это я к тому, что надо все держать в голове, чтобы неожиданно никого не обидеть», — цитирует Чубарова «ПолитНавигатор».

    Чубаров отметил, что такие страны, как Гондурас, нужно уважать и особенно ценить их солидарность по вопросу крымской резолюции.

    Напомним, 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой утверждается, что в Крыму якобы имеют место нарушения прав человека.

    Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, комментируя решение Организации объединенных наций, отметила, что документ, принятый ООН, политически ангажирован и дискриминирует жителей Республики Крым.    

    Отметим, ранее стало известно, что Украина и Гондурас входят в десятку самых опасных стран для посещения туристами и путешественниками. Список был составлен Всемирным экономическим форумом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #меджлис #чубаров #гондурас
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