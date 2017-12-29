Чубаров призвал Киев «не обижать» Гондурас

Киев, 29 декабря. Глава запрещенного в России меджлиса1 крымских татар Рефат Чубаров призвал украинские власти не обижать Гондурас, ведь крошечное государство в Центральной Америке является одной из немногих латиноамериканских стран, поддержавших украинскую резолюцию по Крыму.

«Гондурас — одна из немногих стран Латинской Америки, которая поддержала Украину при голосовании в ООН за крымскую резолюцию… Это я к тому, что надо все держать в голове, чтобы неожиданно никого не обидеть», — цитирует Чубарова «ПолитНавигатор».

Чубаров отметил, что такие страны, как Гондурас, нужно уважать и особенно ценить их солидарность по вопросу крымской резолюции.

Напомним, 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой утверждается, что в Крыму якобы имеют место нарушения прав человека.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, комментируя решение Организации объединенных наций, отметила, что документ, принятый ООН, политически ангажирован и дискриминирует жителей Республики Крым.

Отметим, ранее стало известно, что Украина и Гондурас входят в десятку самых опасных стран для посещения туристами и путешественниками. Список был составлен Всемирным экономическим форумом.

1 Организация запрещена на территории РФ.