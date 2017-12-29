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Власти Москвы объяснили появление бетонных блоков у станций метро
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    Власти Москвы объяснили появление бетонных блоков у станций метро

    15:03  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  29 Декабря 2017
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    Власти Москвы объяснили появление бетонных блоков у станций метро

    Москва, 29 декабря. Бетонные блоки, которые устанавливаются у входов в подземные пешеходные переходы и возле станций московского метро, уберут после новогодних праздников. Об этом сообщила глава пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

    По ее словам, бетонные блоки устанавливаются, чтобы не допустить проникновения автотранспорта в местах массового скопления людей. Данные меры предпринимаются уже не первый год.

    «Таких блоков будет установлено около 800. Их будут ставить не только у метро, но и на улицах — в местах массового скопления людей… Их устанавливают для обеспечения безопасности новогодних мероприятий. Бетонные блоки планируется убрать после новогодних праздников», — сказала Романова в комментарии RT.

    Напомним, 25 декабря автобус въехал в подземный переход возле станции метро «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли четыре человека.

    Минувшим утром автобус врезался в остановку возле станции метро «Сходненская» на северо-западе Москвы. В московском главке МВД и в департаменте транспорта заявили о троих пострадавших.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #метро #бетонные блоки
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