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Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста
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    Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

    14:54  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:54  29 Декабря 2017
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    Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

    Москва, 29 декабря. Министерство транспорта РФ опубликовало первую фотографию готового участка автомобильного Крымского моста. На снимке виден уложенный асфальт, металлическое ограждение и мачты освещения.

    Фотография была сделана во время визита министра транспорта России Максима Соколова, который посетил Крымский мост в рамках инспекции. Как сообщает «Крыминформ», рабочие заасфальтировали уже половину моста, а также установили 460 из 595 опор. Таким образом, готовность объекта составляет 77%.

    Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

    Напомним, что Крымский мост состоит из двух путепроводов — автомобильного и железнодорожного. Мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, является одним из самых масштабных строительных проектов России. Ожидается, что движение автомобилей  будет открыто в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #крым #мост #фото
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