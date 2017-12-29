Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

Москва, 29 декабря. Министерство транспорта РФ опубликовало первую фотографию готового участка автомобильного Крымского моста. На снимке виден уложенный асфальт, металлическое ограждение и мачты освещения.

Фотография была сделана во время визита министра транспорта России Максима Соколова, который посетил Крымский мост в рамках инспекции. Как сообщает «Крыминформ», рабочие заасфальтировали уже половину моста, а также установили 460 из 595 опор. Таким образом, готовность объекта составляет 77%.

Напомним, что Крымский мост состоит из двух путепроводов — автомобильного и железнодорожного. Мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, является одним из самых масштабных строительных проектов России. Ожидается, что движение автомобилей будет открыто в декабре 2018 года, движение поездов — в декабре 2019 года.