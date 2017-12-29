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«Ирония судьбы» по-уфимски: женщина обнаружила под елкой спящего незнакомца
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    «Ирония судьбы» по-уфимски: женщина обнаружила под елкой спящего незнакомца

    15:01  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  29 Декабря 2017
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    «Ирония судьбы» по-уфимски: женщина обнаружила под елкой спящего незнакомца

    Уфа, 29 декабря. История словно по сюжету известного советского фильма «Ирония судьбы, Или с легким паром» произошла в Уфе.

    Выйдя из душа, жительница одной из уфимских квартир обнаружила у себя под елкой спящего незнакомого мужчину и аккуратно сложенные вещи рядом. Испугавшись, женщина вместе с ребенком закрылась в ванной и сообщила мужу по телефону о «находке», передает «АиФ Уфа».

    Прибывший на помощь супруг не смог разбудить молодого человека, так как тот оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обыскав вещи незнакомца, мужчина нашел зачетку на имя студента четвертого курса медицинского вуза.

    Выяснилось, что студент попал в квартиру через незапертую дверь. После того, как хозяевам удалось его разбудить, студент покинул квартиру, не дожидаясь вызванной полиции. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #уфа #курьез
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