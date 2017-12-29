«Ирония судьбы» по-уфимски: женщина обнаружила под елкой спящего незнакомца

Уфа, 29 декабря. История словно по сюжету известного советского фильма «Ирония судьбы, Или с легким паром» произошла в Уфе.

Выйдя из душа, жительница одной из уфимских квартир обнаружила у себя под елкой спящего незнакомого мужчину и аккуратно сложенные вещи рядом. Испугавшись, женщина вместе с ребенком закрылась в ванной и сообщила мужу по телефону о «находке», передает «АиФ Уфа».

Прибывший на помощь супруг не смог разбудить молодого человека, так как тот оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Обыскав вещи незнакомца, мужчина нашел зачетку на имя студента четвертого курса медицинского вуза.

Выяснилось, что студент попал в квартиру через незапертую дверь. После того, как хозяевам удалось его разбудить, студент покинул квартиру, не дожидаясь вызванной полиции.