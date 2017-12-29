Без квартир и без фонтана: на Украине подсчитали выполненные Порошенко обещания

Киев, 29 октября. Президент Украины Петр Порошенко в уходящем году выполнил 41% своих обещаний, показали результаты мониторинга аналитиков проекта «Слово и дело».

Как оказалось, в этом году уровень ответственности Порошенко упал на 13%. Аналитики подсчитали, что украинский лидер выполнил меньше половины своих обещаний. Как показали результаты мониторинга проекта «Слово и дело», Порошенко выполнил 41% своих обещаний.

Как уточняется, в уходящем году он действительно внес на рассмотрение в Верховную раду проекты законов об антикоррупционном суде и о восстановлении территориальной целостности Донбасса. Кроме того, на Украине в 2017 году заработал Верховный суд, а также были сооружены две тысячи километров дорог.

Однако украинский лидер так и не вернул Донбасс, а также продолжил закупать там уголь для Украины. Выпускники Национального университета обороны остались без квартир. На Украине не был проведен аукцион связи 4G. А в Житомире так и не появился фонтан, «лучше чем в Виннице».