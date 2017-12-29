Ирак: три курдских офицера арестованы за поднятие флага Курдистана в Киркуке

Киркук, 29 декабря. Спецбригада иракской полиции арестовала трех курдов за использование символики Курдистана.

По данным курдских источников три офицера из иракской нефтяной полиции попали под арест за поднятие флага Курдистана около офиса государственной компании Ирака SOMO в городе Киркук.

В данный момент офицеров Шерзада, Саро Джаббари и Ахмеда Османа допрашивает специальная бригада полиции из Багдада.

Ранее сообщалось, что 16 октября текущего года армия Ирака вторглась в спорную с курдами провинцию Киркук, лишив Курдистан доступа к нефтяным ресурсам данного региона. В результате нападения около 200 тысяч курдов были вынуждены стать беженцами. Сейчас они размещаются в провинциях Эрбиль и Сулеймания.