Лавров раскрыл секрет своего идеального загара
Москва, 29 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как ему удается поддерживать свой загар, пошутив, что загорает везде, где представится возможность, даже на горнолыжном курорте в Австрии.
Ведущий передачи «Международная пилорама» Тигран Кеосаян обратил внимание на загар министра внешнеполитического ведомства и поинтересовался, не сохранился ли он с 1970-х годов, когда Лавров работал в Шри-Ланке.
«Работал четыре года. Да, я загар регулярно поддерживаю», — пояснил высокопоставленный российский дипломат, его слова передает НТВ.
По словам Лаврова он летает «не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать».
«В той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал», — пошутил он.
Дипломат выразил сожаление, что сейчас ему не хватает времени, чтобы покататься на лыжах. Однако Лавров признался, что намерен покататься в Сочи.
Отметим, что российский министр всегда отличался хорошим чувством юмора. Ранее он пошутил о вмешательстве во внутренние дела других стран, отметив, что России «пришлось потрудиться».