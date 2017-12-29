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Армия Ирака проводит жесткую подготовку к внезапным атакам ИГИЛ, опубликовано видео
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    Армия Ирака проводит жесткую подготовку к внезапным атакам ИГИЛ, опубликовано видео

    14:48  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  29 Декабря 2017
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    Армия Ирака проводит жесткую подготовку к внезапным атакам ИГИЛ, опубликовано видео

    Багдад, 29 декабря. Иракские военные готовят новобранцев к ночным нападениям боевиков «Исламского государства»1.

    В глобальной Сети появилось видеозапись учебной ночной тревоги в военном лагере армии Ирака. Военнослужащие в масках с автоматами в руках врываются в казармы и начинают вести огонь холостыми патронами по спящим новобранцам. Бойцов буквально выкидывают из коек и под стволами автоматов выгоняют на построение.

    Об эффективности данного метода тренировок судить сложно, однако ранее отмечалось, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) неоднократно добивались успеха как раз во время внезапных ночных штурмов.

    Источник добавляет, что сейчас игиловцы начали наступление в северной части Ирака и сумели захватить несколько населенных пунктов в районах Киркука и Хавиджи. Армия Ирака готовится противостоять новой волне нападений боевиков «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #тревога
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