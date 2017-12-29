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Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 18 человек
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    Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 18 человек

    14:45  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:45  29 Декабря 2017
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    Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 18 человек

    Санкт-Петербург, 29 декабря. Число пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге выросло до 18 человек, заявила вице-губернатор города Анна Митянина. Ранее было известно о 14 получивших ранения людях.

    Однако, как уточнила Митянина, медпомощь потребовалась еще четверым пострадавшим. После осмотра трое из них были оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы. Таким образом, общее количество получивших травмы увеличилось до 18.

    Напомним, взрыв в магазине «Перекресток» в Калининском районе Петербурга прогремел вечером 27 декабря. Там сработало ВСУ мощность которого составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

    Автор: Алексей Громов
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    #взрыв #петербург #пострадавшие
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