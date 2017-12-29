Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 18 человек

Санкт-Петербург, 29 декабря. Число пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге выросло до 18 человек, заявила вице-губернатор города Анна Митянина. Ранее было известно о 14 получивших ранения людях.

Однако, как уточнила Митянина, медпомощь потребовалась еще четверым пострадавшим. После осмотра трое из них были оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы. Таким образом, общее количество получивших травмы увеличилось до 18.

Напомним, взрыв в магазине «Перекресток» в Калининском районе Петербурга прогремел вечером 27 декабря. Там сработало ВСУ мощность которого составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».