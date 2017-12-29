Россияне ответили украинскому генералу на заявления об уязвимости Крымского моста

Москва, 29 декабря. Пользователей соцсетей удивило заявление украинского генерала об уязвимости Крымского моста, соединяющего Крым с Таманским полуостровом.

Напомним, накануне украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил киевским СМИ, что мост через Керченский пролив является «достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования». При этом Романенко признал, что мост является важной стратегической артерией и будет способствовать экономическому росту Крыма.

Такое заявление пользователей соцсетей удивило.

«А какой мост не уязвим?» — задался вопросом Алексей Жуков.

......а какой мост неуязвим? — Алексей Жуков (@assir108) December 29, 2017

«Открытия» эксперта не поняла и Helen Orlova, которая заметила, что и «город Киев является уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», но это ничего не значит.

«И?» — лаконично в той же тональности заметил пользователь под ником Федот Да не Тот.

Некоторые пользователи сравнили самого эксперта с Крымским мостом, отметив, что от переправы пользы гораздо больше.

«Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко сам достаточно уязвим для авиации и ракет. Но при этом никакому экономическому росту не способствует», — считает Максим Пашков.

Не увидев в заявлении Романенко ничего нового, пользователи соцсетей напомнили, что мост уже практически построен.

«Один только Крымский мост — это больше, чем все, что Украина построила за 25 лет, вместе взятое», — заключил @Probubnist.

Напомним, 20 декабря Крымский мост соединил берега Крыма и Тамани. Строители моста через Керченский пролив завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода. Длина моста составляет 17 километров.

Киев регулярно делает громкие заявления о мосте через Керченский пролив. Так, ранее на Украине сообщили, якобы Крымский мост долго не простоит и разрушится сам. Подобные заявления вписываются в антироссийский политический курс Киева, в рамках которого украинские власти пытаются переписать историю страны и уничтожить памятники, напоминающие об общих истоках и связях украинского и российского народов.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам народного референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к РФ. Однако Украина и ряд западных государств до сих пор отказываются признать результаты народного волеизъявления.