«Іронія долі»: украинцам на Новый год дозволили советские фильмы, но с титрами на «мове»

Властям Украины, похоже, не удалось оставить своих граждан без привычной советской киноклассики, с которой пытались бороться радикалы из националистических организаций. Как ни пытались киевские власти отлучить украинцев от «советского наследия», заодно запретив все, где говорят не на украинской «мове», предновогоднее телевидение, как встарь, балует жителей Украины старыми добрыми советскими фильмами.

Как в старые добрые времена на предновогодних экранах — «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Осенний марафон», героиня Екатерины Савиной — Фрося Бурлакова в знаменитом фильме «Приходите завтра». И, разумеется, в предновогодний вечер на экранах снова будут похождения Жени Лукашина из фильма «Ирония судьбы».

И, как бы украинским властям это ни претило, вся советская киноклассика идет на языке оригинала — то есть на русском. Правда, с украинскими субтитрами, которые выглядят достаточно комично.

«Іронія долі» — обещает анонс историю неудачного (или, наоборот, удачного) предновогоднего похода в баню.

«Я вам більше не потрібна Людмило Прокоп'єво?» — кокетливо спрашивает очаровательная секретарша Верочка у героини Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман».

«Ні, Вірочка. Дякую. Я зараз зайду, і ми все», — «отвечает» Людмила Прокофьевна Калугина по прозвищу Мымра.

«Може, вам допомогти?» — спрашивает «Мымра» у надрывающегося под тяжестью бронзовой лошади Анатолия Ефремовича Новосельцева.

«Нічого, нічого», — отдувается тот.

«Я ж бачу, что вам важко», — переживает Калугина.

«Я впораюсь», — храбрится Новосельцев.

«Льолику, чекаю. З клієнтом буде все гаразд», — бодро докладывает Козодоев — герой Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки», сообщающий своему патрону, что, что Семен Семенович Горбунков вскоре будет доведен до нужной кондиции.

И т.д. Вроде и ничего смешного нет, а все равно забавно — русский и украинский языки-то похожи, из-за этого возникает комический эффект.

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Любопытно, что «разгул» советского наследия на Украине имеет место не только на частных, но и на государственных и полугосударственных каналах, доступных на одной из стандартных кнопок, а отнюдь не только по кабелю или спутниковой тарелке.

Похоже, украинская власть неофициально призналась, что сама не в состоянии обеспечить достойный предновогодний «телевизионный продукт» для своих граждан, и предпочла, как говорится, не обострять, разрешив каналам вернуться к проверенной временем советской киноклассике.

Так что на Украине Новый год — это по-прежнему доброе старое советское кино на русском языке, хотя и сдобренное выглядящими довольно нелепо украинскими титрами. Любимое новогоднее кино — близкое и понятное всем, особенно тем, кому осточертела политика.