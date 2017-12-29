Итальянские братья отсудили Стива Джобса у Apple

Рим, 29 декабря. Братья-предприниматели из Италии Винченцо и Джакомо Барбато выиграли суд в споре с американской компанией Apple, получив право на торговую марку Steve Jobs.

Бизнесмены намерены использовать имя основателя крупнейшей технологической корпорации для продажи одежды и смартфонов на базе Android.

Торговая марка была зарегистрирована еще в 2012 году, а в 2014 ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) подтвердило право братьев Барбато использовать лейбл Steve Jobs, однако Apple выступила против. Одним из поводов для недовольства стал дизайн логотипа. Юристов американской компании смутила «надкушенная» буква «J», которая напоминает логотип самой Apple — надкушенное яблоко. Судебный спор продолжался на протяжении трех лет и закончился победой итальянцев, передает «Ридус».

Напомним, что Джобс, основавший крупнейшую компанию Apple и киностудию Pixar, считается одним из выдающихся предпринимателей XXI века. Он скончался в октябре 2011 года из-за осложнений, которые привели к остановке дыхания.