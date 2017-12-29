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ДНР рассказала о жертвах и разрушениях за прошедший год
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    ДНР рассказала о жертвах и разрушениях за прошедший год

    14:47  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:47  29 Декабря 2017
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    ДНР рассказала о жертвах и разрушениях за прошедший год

    Донецк, 29 декабря. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин отчитался о жертвах и разрушениях за год конфликта.

    Жертвами украинских силовиков стал 31 мирный житель ДНР, 236 человек ранены, из них 14 детей. 1149 домостроений и объектов инфраструктуры были разрушены или повреждены.

    С начала 2017 года украинские силовики 15,5 тысячи раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено свыше 100 тысяч боеприпасов.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #жертвы
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