ДНР рассказала о жертвах и разрушениях за прошедший год

Донецк, 29 декабря. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин отчитался о жертвах и разрушениях за год конфликта.

Жертвами украинских силовиков стал 31 мирный житель ДНР, 236 человек ранены, из них 14 детей. 1149 домостроений и объектов инфраструктуры были разрушены или повреждены.

С начала 2017 года украинские силовики 15,5 тысячи раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпущено свыше 100 тысяч боеприпасов.