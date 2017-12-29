Украина ввела пятилетние пошлины на российскую арматуру и катанку

Москва, 29 декабря. Киев ввел пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры. Постановление об этом появилось на официальном сайте межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Украины.

Как следует из документа, размер пошлины составляет 15,31%, а срок ее ввода – пять лет, уточняет местное издание «Урядовый курьер». Решение ввести пошлины объяснили якобы вскрывшимся фактом факт демпинга при поставках российской продукции на рынок Украины.

Это, как заявляют в МКМТ, повлекло «существенным ущербом для национального производителя». Уточнятся, что решение комиссии вступит в силу через 60 дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Ранее о своих планах ввести антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки из легированной и углеродистой стали заявило Министерство торговли США. При этом аналогичные меры министерство собиралось вводить и в отношении продукции из Белоруссии и ОАЭ.