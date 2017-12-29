Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин поздравил американцев с Новым годом в трейлере сериала «Черное зеркало»
Украина
Украина ввела пятилетние пошлины на российскую арматуру и катанку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина ввела пятилетние пошлины на российскую арматуру и катанку

    14:35  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:35  29 Декабря 2017
    520

    Украина ввела пятилетние пошлины на российскую арматуру и катанку

    Москва, 29 декабря. Киев ввел пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры. Постановление об этом появилось на официальном сайте межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Украины.

    Как следует из документа, размер пошлины составляет 15,31%, а срок ее ввода – пять лет, уточняет местное издание «Урядовый курьер». Решение ввести пошлины объяснили якобы вскрывшимся фактом факт демпинга при поставках российской продукции на рынок Украины.

    Это, как заявляют в МКМТ, повлекло «существенным ущербом для национального производителя». Уточнятся, что решение комиссии вступит в силу через 60 дней со дня опубликования настоящего сообщения.

    Ранее о своих планах ввести антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки из легированной и углеродистой стали заявило Министерство торговли США. При этом аналогичные меры министерство собиралось вводить и в отношении продукции из Белоруссии и ОАЭ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #катанка #арматура #пошлина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        2647
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        434
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        2990
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        273