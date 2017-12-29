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Сирия: вооруженная оппозиция начала освобождение пленных
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    Сирия: вооруженная оппозиция начала освобождение пленных

    14:19  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  29 Декабря 2017
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    Сирия: вооруженная оппозиция начала освобождение пленных

    Женева, 29 декабря. Вооруженная оппозиция в Сирии начала процесс по освобождению насильственно удерживаемых лиц. Об этом сообщил дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии в Женеве.

    Процесс запущен благодаря усилиям офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон в САР.

    «В результате переговоров офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон с представителями вооруженной оппозиции начат процесс по освобождению насильственно удерживаемых лиц», — приводит РИА Новости комментарий источника.

    Отмечается, что боевики удерживают на территории САР, в том числе в Восточной Гуте, большое количество мирных жителей.

    Напомним, прошедший в Астане восьмой раунд сирийских переговоров ознаменовался принятием странами участницами решения о создании специальной рабочей группы для освобождения лиц, удерживаемых на территории Сирии. Члены группы будут заниматься не только освобождением заложников, но и поиском информации о пропавших без вести, а также передачей тел погибших родственникам.

    Ожидается, что рабочая группа начнет работу в Сирии в ближайшее время.

    Автор: Федор Веснин
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    #оппозиция #сирия #пленные #освобождение
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