Сирия: вооруженная оппозиция начала освобождение пленных

Женева, 29 декабря. Вооруженная оппозиция в Сирии начала процесс по освобождению насильственно удерживаемых лиц. Об этом сообщил дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии в Женеве.

Процесс запущен благодаря усилиям офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон в САР.

«В результате переговоров офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон с представителями вооруженной оппозиции начат процесс по освобождению насильственно удерживаемых лиц», — приводит РИА Новости комментарий источника.

Отмечается, что боевики удерживают на территории САР, в том числе в Восточной Гуте, большое количество мирных жителей.

Напомним, прошедший в Астане восьмой раунд сирийских переговоров ознаменовался принятием странами участницами решения о создании специальной рабочей группы для освобождения лиц, удерживаемых на территории Сирии. Члены группы будут заниматься не только освобождением заложников, но и поиском информации о пропавших без вести, а также передачей тел погибших родственникам.

Ожидается, что рабочая группа начнет работу в Сирии в ближайшее время.