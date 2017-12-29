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Башаров возьмет на попечение детей-сирот из Сирии
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    Башаров возьмет на попечение детей-сирот из Сирии

    14:47  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:48  29 Декабря 2017
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    Башаров возьмет на попечение детей-сирот из Сирии

    Москва, 29 декабря. Российский актер Марат Башаров собирается взять на попечение сирийских детей, пятилетнего Ахмада и семилетнюю Асму, которые в настоящее время проживают в лагере беженцев в Ливане. 

    Об этом рассказал руководитель исламского благотворительного фонда «Закят», муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. 

    «Попечительство заключается в ежемесячной материальной поддержке Башаровым сирийских детей. Выделенные актером деньги будут направлены на покупку продуктов и всего необходимого Ахмаду и Асме, в том числе их семьям», — приводит заявление муфтия РИА Новости

    Аляутдинов рассказал, что у пятилетнего Ахмада есть шесть братьев и сестер, а у Асмы — пять. Он также отметил, что оба ребенка растут без отца и по законам шириата считаются сиротами.

    «У меня было счастливое детство, я бы очень хотел, чтобы и у детей Сирии, Ливана, других стран было точно так же, как у советских школьников: мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне, друзья, живые и здоровые родители», — прокомментировал информацию сам Башаров.

    Актер отметил, что приложит все усилия, чтобы сделать жизнь сирийских детей лучше. Башаров рассказал, что ему становится не по себе, когда он слышит о том, что беженцы, в том числе дети, спят на земле и голодают.

    Башаров назвал участие в судьбе сирийских детей своим гражданским и религиозным долгом.

    Отметим, ожидается, что уже в начале 2018 года представители российской делегации отправятся в Ливан, где встретятся с Ахмадом и Асмой. Тогда же будет официально оформлено попечительство.   

    Автор: Федор Веснин
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    #дети #беженцы #сирия #ливан #башаров #попечительство
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