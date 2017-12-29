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Михно назвал неоднозначным выступление России на молодежном ЧМ по хоккею
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    Михно назвал неоднозначным выступление России на молодежном ЧМ по хоккею

    14:24  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  29 Декабря 2017
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    Михно назвал неоднозначным выступление России на молодежном ЧМ по хоккею

    Москва, 29 декабря. Заслуженный тренер России Леонид Михно прокомментировал для Федерального агентства новостей победу сборной РФ на молодежном чемпионате мира в матче со сборной Швейцарии (5:2).

    «Если рассматривать не отдельно взятую игру, а рассуждать о двух матчах, то выступление пока выглядит неоднозначным. Наверно, команда пока просто не готова до конца», — предположил тренер.

    Михно назвал неоднозначным выступление России на молодежном ЧМ по хоккею

    «В первой игре отскочили в концовке. Во втором матче, опять же — только в третьем периоде сняли все вопросы. Стоит, конечно, отметить, что у Брагина (главный тренер молодежной сборной России.  — ФАН) такие команды  — долго запрягают, но быстро едут. Отрадно, что в сборной шесть представителей Петербурга: вижу в этом большую заслугу Петра Ильича Воробьева, работающего в системе СКА. Молодежный уровень  — непростой, потому что это переходный период из юношеского во взрослый хоккей. Нам необходимо брать пример со скандинавских стран, где существует единообразие системы подготовки хоккеистов», — заявил Михно.

    Автор: Алексей Громов
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    #хоккей #швейцария #михно #молодежный чемпионат мира
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