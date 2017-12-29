Михно назвал неоднозначным выступление России на молодежном ЧМ по хоккею

Москва, 29 декабря. Заслуженный тренер России Леонид Михно прокомментировал для Федерального агентства новостей победу сборной РФ на молодежном чемпионате мира в матче со сборной Швейцарии (5:2).

«Если рассматривать не отдельно взятую игру, а рассуждать о двух матчах, то выступление пока выглядит неоднозначным. Наверно, команда пока просто не готова до конца», — предположил тренер.

«В первой игре отскочили в концовке. Во втором матче, опять же — только в третьем периоде сняли все вопросы. Стоит, конечно, отметить, что у Брагина (главный тренер молодежной сборной России. — ФАН) такие команды — долго запрягают, но быстро едут. Отрадно, что в сборной шесть представителей Петербурга: вижу в этом большую заслугу Петра Ильича Воробьева, работающего в системе СКА. Молодежный уровень — непростой, потому что это переходный период из юношеского во взрослый хоккей. Нам необходимо брать пример со скандинавских стран, где существует единообразие системы подготовки хоккеистов», — заявил Михно.