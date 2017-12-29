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Хама: неизвестные взорвали машину с боевиками «Джебхат ан-Нусры»
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    Хама: неизвестные взорвали машину с боевиками «Джебхат ан-Нусры»

    14:43  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:44  29 Декабря 2017
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    Хама: неизвестные взорвали машину с боевиками «Джебхат ан-Нусры»

    Абу-Дали, 29 декабря. Пикап с боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 был уничтожен взрывом придорожной мины.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что в северной части провинции Хама в результате подрыва мины уничтожен пикап с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на борту. По предварительным данным в районе населенного пункта Абу-Дали погибло не менее четырех исламистов.

    Двое террористов погибли на месте, еще двое получили критические ранения. Остальные боевики получили тяжелые повреждения. Пикап с джихадистами двигался в направлении линии соприкосновения с правительственными силами. Сейчас группировка пытается выяснить, кем было установлено взрывное устройство.

    Хама: неизвестные взорвали машину с боевиками «Джебхат ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #мина #джебхат ан-нусра
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