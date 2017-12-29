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Сирия не стала плацдармом для экспансии ИГ: Путин присвоил главкому ВКС РФ звание Героя России
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    Сирия не стала плацдармом для экспансии ИГ: Путин присвоил главкому ВКС РФ звание Героя России

    15:41  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:41  29 Декабря 2017
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    Владимир Путин

    В Кремле прошла церемония награждения военнослужащих, принимавших участие в сирийской кампании. В общей сложности наград были удостоены 600 участников российской антитеррористической операции в САР. Владимир Путин лично вручал ордена в Георгиевском зале президентской резиденции. Шесть военнослужащих, в том числе главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин, получили высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом в связи с совершением подвига, — Герой России.

    Лидер РФ в ходе своего выступления еще раз поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение всех поставленных задач в Сирии, отметив, что именно российские силы внесли решающий вклад в уничтожение крупнейшего террористического формирования — «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) — на территории арабской республики. При этом благодаря работе контингента ВС России не только САР была освобождена от боевиков: своими действиями российские ВКС и другие части ликвидировали угрозу распространения ИГ1 по всему ближневосточному региону и дальше — по всей планете. Таким образом, Сирия стала поражением для террористов, а не плацдармом для их дальнейшего наступления, подчеркнул Владимир Путин.

    ВКС РФ

    Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что главари ИГИЛ1 еще в момент расцвета террористической организации грозили захватить не только Ближний Восток, но и мусульманские районы России, и потому данная угроза, которую нашим силам удалось предотвратить, была вполне реальна. Об этом эксперт заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

    «Награждение российских военнослужащих, участвовавших в операции в Сирии, — очень значимое событие. Их действия были оценены высоко, и наш президент подтвердил это. Слова Путина о том, что РФ внесла главный вклад в дело разгрома «Исламского государства», не вызывают никаких сомнений, это еще одно подтверждение того, что наша страна вела правильную политику в САР. Его заявление о том, что без России группировка ИГ расширила бы свое влияние не только на Сирию, но и на весь регион, и даже не другие районы мира, в том числе на Россию, тоже, несомненно, справедливо. Главари ИГИЛ раньше откровенно объявляли о своих стремлениях «освободить» мусульманские регионы нашей страны и юг РФ. Потому эта группировка представляла реальную опасность для России», — подчеркнул собеседник ФАН.

    ИГИЛ

    Он напомнил о том, что Соединенные Штаты, возглавляющие так называемую антитеррористическую западную коалицию, которая, впрочем, действует в САР незаконно, пытается присвоить совместную победу российских и сирийских сил над ИГ себе. Однако это выглядит абсурдно, поскольку при американских войсках террористическая организация только расширялась, и лишь с приходом ВКС и других сил РФ террористы начали стремительно терять контроль над территориями республики, заметил востоковед.

    «Сейчас стало совершенно очевидно, что действия коалиции США, которые продолжались с 2014-го года по 2015-й, то есть до момента, когда в Сирии появились российские ВКС, на самом деле привели лишь к тому, что ИГ, напротив, расширило территорию своего влияния и свою экспансию. Таким образом, действия американской коалиции, якобы направленные против террористов, были только фикцией», — заявил Борис Долгов.

    Армия США

    Более того, дальнейшее военное присутствие Соединенных Штатов не просто не помогало, а препятствовало кампании боевой авиации РФ и Сирийской арабской армии (САА) против ИГИЛ, подчеркнул эксперт: поддерживаемые Пентагоном «умеренные» боевики, которые должны были бороться с террористами, фактически являлись поставщиками кадров и оружия для «Исламского государства».

    «Американцы снабжали сирийские вооруженные группировки, ставшие так называемой умеренной вооруженной оппозицией. Было заявлено, что она будет воевать и против ИГ, и против руководства Сирии. Тем не менее абсолютное большинство «умеренных» перешло на сторону «Исламского государства». И только единицы из этих экипированных Соединенными Штатами боевиков воевали против ИГИЛ. То есть фактически США вооружали и снабжали террористов. Дальнейшая политика американцев и все действия коалиции подтверждают, что они имеют свои цели в САР, которые не были связаны с уничтожением международного терроризма. Они стремились свергнуть законное правительство республики, расчленить страну, а также добиться продвижение джихада и экспансии ИГ», — уверен наш собеседник.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
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    #владимир путин #россия #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #ближний восток #сергей суровикин #герой россии
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