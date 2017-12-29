Песков анонсировал встречу Путина с главой «Россельхозбанка»

Москва, 29 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на 29 декабря. По его словам, глава государства встретится с руководителем Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым.

Рабочий график российского лидера Владимира Путина на 29 декабря довольно плотный — запланированы ряд встреч и совещание, сказал Дмитрий Песков.

«Сегодня президент в Москве, у него несколько рабочих встреч запланировано, внутреннее совещание. Из встреч публичным будет его общение с главой Россельхозбанка Патрушевым. Вы знаете, один из крупнейших банков, и тоже они достаточно регулярно общаются, тем более в плане подведения итогов года», — пояснил он.

Ранее Песков рассказал, каким образом Путин отметит Новый год. Наступление 2018 года глава государства намерен отпраздновать в традиционной обстановке в кругу близких и друзей.