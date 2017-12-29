Главный тренер «Тосно»: Информацией о возможном уходе Быстрова не владею

Санкт-Петербург, 29 декабря. В разговоре с Федеральным агентством новостей наставник футбольного клуба «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал появившуюся в казахстанской прессе информацию о возможном переходе Владимира Быстрова в «Кайрат».

«Я не знаю ничего даже. Не в России просто сейчас даже, в отъезде. Информацией не владею. Разговаривал ли с Быстровым о его будущем? У него вроде контракт. Какое будущее обсуждать? У меня и мыслей не было никаких», — сказал Парфенов.

Напомним, «Тосно» после 20 туров занимает 14-е место в чемпионате страны, набрав 20 очков. В активе 33-летнего Быстрова три матча в чемпионате и один в Кубке России.