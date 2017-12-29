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США продолжают эвакуацию боевиков ИГИЛ из провинции Дейр-эз-Зор
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    США продолжают эвакуацию боевиков ИГИЛ из провинции Дейр-эз-Зор

    13:54  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:54  29 Декабря 2017
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    США продолжают эвакуацию боевиков ИГИЛ из провинции Дейр-эз-Зор

    Дейр-эз-Зор, 29 декабря. Американские ВВС эвакуировали очередную партию боевиков «Исламского государства»1 из пустынных районов Дейр-эз-Зора.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило об эвакуации отряда боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из провинции Дейр-эз-Зор. Информацию о прибытии военных вертолетов ВВС США в северо-восточную часть провинции для вывоза исламистов подтвердил сирийский портал «Мураселон» («Репортер»).

    По данным источника вертолеты пролетели над лагерем беженцев Аль-Саад и приземлились около плотины Аль-Базеля в провинции Хасака. В данном районе замечен уже второй факт эвакуации боевиков «Халифата».

    Военные эксперты полагают, что Пентагон рассчитывает сохранить остатки «Исламского государства» для использования группировки в других районах Ближнего Востока, а также для создания точек напряженности в Сирии и Ираке.

    США продолжают эвакуацию боевиков ИГИЛ из провинции Дейр-эз-Зор

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор
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