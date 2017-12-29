США продолжают эвакуацию боевиков ИГИЛ из провинции Дейр-эз-Зор

Дейр-эз-Зор, 29 декабря. Американские ВВС эвакуировали очередную партию боевиков «Исламского государства»1 из пустынных районов Дейр-эз-Зора.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило об эвакуации отряда боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из провинции Дейр-эз-Зор. Информацию о прибытии военных вертолетов ВВС США в северо-восточную часть провинции для вывоза исламистов подтвердил сирийский портал «Мураселон» («Репортер»).

По данным источника вертолеты пролетели над лагерем беженцев Аль-Саад и приземлились около плотины Аль-Базеля в провинции Хасака. В данном районе замечен уже второй факт эвакуации боевиков «Халифата».

Военные эксперты полагают, что Пентагон рассчитывает сохранить остатки «Исламского государства» для использования группировки в других районах Ближнего Востока, а также для создания точек напряженности в Сирии и Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.