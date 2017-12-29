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В Раде призвали разорвать контракт на поставки российского газа
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    В Раде призвали разорвать контракт на поставки российского газа

    14:09  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:11  29 Декабря 2017
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    В Раде призали разорвать контракт на поставки российского газа

    Киев, 29 декабря. Украина не должна продлевать контракт на поставки газа из России после 2019 года, оставив только соглашение о транзите, заявил депутат Верховной рады Максим Бурбак.

    Текущие контракты на поставки и транзит газа между Украиной и Россией истекают в 2019 году. Бурбак на своей странице в Facebook заявил, что соглашение о поставках российского газа Киев должен разорвать: не продлевать после 2019 года.

    «Подход относительно торговли с российским агрессором должен остаться неизменным: закупочный контракт с «Газпромом» ни при каких обстоятельствах не может быть продлен, — констатировал украинский депутат. — Разговоры или даже намеки на это — вредны. С 2020 — только транзит».

    В Раде призали разорвать контракт на поставки российского газа

    Бурбак также отметил, что его стране следует продолжать и расширять реверсные закупки газа в Евросоюза. Он пояснил, что это поможет Киеву полноценно присоединиться к газовой сети ЕС.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #украина #газ #бурбак #поставки #реверс
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