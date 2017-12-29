Песков: Говорить об интересе инвесторов РФ к евробондам для возврата капиталов пока рано

Москва, 29 декабря. Говорить об интересе российских инвесторов к евробондам, которые будут выпускаться для возвращения капиталов в РФ, пока рано, процесс еще не запущен, заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока еще ничего не запущено, ничего еще не вышло. Поэтому говорить об интересе пока преждевременно… Еще процесс не запущен», — сообщил он.

Песков также напомнил, что предложение о выпуске валютных государственных облигаций для возвращения капиталов в Россию (евробондов) сформировалось внутри Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам пресс-секретаря, одним из авторов инициативы является владелец группы ЕСН Григорий Березкин, пишет РИА Новости.

21 декабря на встрече с представителями бизнеса президент России Владимир Путин поручил обеспечить выпуск специальных валютных государственных облигаций для возвращения капиталов уже в 2018 году.

Как позже сообщил глава Минфина Антон Силуанов, при размещении евробондов в 2018 году ведомство будет отдавать предпочтение российским инвесторам, однако весь выпуск им не продаст. Он отметил, что при повышенном спросе на бумаги со стороны инвесторов из РФ объем внешних займов в 2018 году может превысить запланированные три миллиарда долларов.