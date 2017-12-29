Сирия, 29 декабря. ИГ1 несет потери в столкновениях с «Тахрир Аш-Шам» в Хаме. 500 новобранцев поступили на службу в отряды SDF**** в Ракке. За время столкновений в Западной Гуте Дамаска были уничтожены порядка 400 радикалов «Ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции исламистов на северо-востоке Дамаска; нанесли авиаудары по опорным пунктам радикалов на юго-востоке Идлиба; завершили ремонтные работы на станции Аз-Захра на границе провинций Хама и Хомс; открыли ответный огонь по укреплениям боевиков вблизи деревни Ат-Тилуль Аль-Хумр в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»1: понесло потери в боях с «Ан-Нусрой» вблизи деревни Абу Ханадик к северо-востоку от Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подтвердила уничтожение 400 боевиков в боях с САА в юго-западной части Дамаска; готовится к эвакуации в Идлиб из района Западной Гуты; подверглась ракетному обстрелу САА на западе провинции Идлиб.

Курды: обучили 500 новых бойцов в провинции Ракка; потеряли двух солдат в результате взрыва в населенном пункте Аль-Мансура в Ракке.

Провинция Дамаск

Один из командиров террористической группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 озвучил число исламистов, уничтоженных в столкновениях с сирийскими войсками в районе населенного пункта Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск. Согласно его докладу, около четырехсот боевиков были ликвидированы в ходе последнего этапа наступления правительственной армии в районе Западной Гуты. Напомним, в понедельник радикалы были вынуждены принять условия капитуляции, предлагаемые властями САР, и сдать свои позиции в обмен на выезд в провинции Идлиб и Даръа. Эвакуация начнется завтра. Как передает военный источник в Telegram (hosienmortadapressnew), помощь в перевозке исламистов САА окажет благотворительная организация Красный Полумесяц, которая уже направила к Бейт Джинну десять автобусов, а также десять машин скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим местным жителям.

На северо-востоке столицы тем временем вновь вспыхнули столкновения между силами Башара Асада и радикалами исламистских организаций. Новостной портал Damascus Now сообщает о том, что ударам тяжелой артиллерии САР подверглись укрепрайоны боевиков вблизи населенного пункта Хараста. О нанесенном исламистам уроне не сообщалось.

Провинция Идлиб

Оппозиционный Telegram-канал (NRVR11) сообщает о продолжающихся вооруженных столкновениях боевиков альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» и военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) в южной части провинции. Сирийские военные вертолеты нанесли авиаудары по укрепрайонам радикалов вблизи населенных пунктов Аль-Мушейрифа, Ат-Тамания и Ас-Сукейк.

Правительственные силы также ведут ракетные обстрелы военных объектов исламистов в районе населенных пунктов Бадама и Ан-Наджия в западной части провинции. Накануне со своих позиций в данном районе боевики «Джебхат Ан-Нусры»1 открыли огонь по опорным пунктам САА на севере соседней Латакии. Не так давно противники начали стягивать военную технику к западным границам Идлиба. Военные эксперты новостного агентства Al Masdar News заявляли, что причиной активности «Тахрир Аш-Шам» в данном районе послужило наступление армии САР на юге региона.

Провинция Ракка

Военный источник в социальной сети Twitter (QSD_Jabha) передает, что в ряды Сирийской демократической армии (SDF) вступили 500 новых бойцов. Новобранцы будут нести службу на границе. Курдские СМИ заявляют, что солдаты хорошо обучены и призваны противостоять возвращению террористов «Исламского государства».

Тем временем к юго-западу от административного центра провинции прогремел очередной взрыв. Согласно информации агентства новостей Sound and Picture, «демократические силы» установили контрольно-пропускные пункты и ввели комендантский час в городе Аль-Мансура, после того, как были убиты двое курдских бойцов. Обстоятельства инцидента пока не оглашались, однако, наиболее вероятно, что в регионе действуют «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Хама

На севере провинции параллельно с боями между САА и «Джебхат Ан-Нусрой» разворачиваются столкновения между «Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Ожесточенные вооруженные стычки в настоящий момент отмечаются в районе деревни Абу Ханадик. По сведениям военного источника в сети Twitter (NRVR11), боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам» уничтожили крупнокалиберную пулеметную установку террористов ИГ. Кроме того, оппозиционные СМИ утверждают, что силам «Нусры» удалось ликвидировать нескольких ИГИЛовцев. Сирийские ВВС также провели боевые вылеты в данном районе, нанеся авиаудары как по укреплениям радикалов «Ан-Нусры», так и по позициям ИГИЛ.

Между тем сирийские специалисты восстановили работу генератора на теплоэлектростанции Аз-Захра, который был поврежден в результате обстрелов радикалов сегодня ночью. Напомним, исламисты нанесли по меньшей мере пять ракетных ударов по станции, находящейся близ границы между Хамой и Хомсом.

Провинция Эль-Кунейтра

Возобновились перестрелки в провинции Эль-Кунейтра. Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что сирийские войска открыли ответный артиллерийский огонь по позициям боевиков на окраине населенного пункта Ат-Тилуль Аль-Хумр. Ранее антиправительственные группировки нарушили режим тишины, обстреляв город Харфа в районе Голанских высот. Напомним, зона деэскалации в южных сирийских провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда была установлена после переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)