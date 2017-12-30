18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Северная Корея объявила о наращивании ядерной мощи
Общество
Новый год Собаки — 2018: гадания и приметы на новогоднюю ночь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новый год Собаки — 2018: гадания и приметы на новогоднюю ночь

    9:00  30 Декабря 2017
    330

    Новый год Собаки — 2018: гадания и приметы на новогоднюю ночь

    Приближается любимая многими ночь в году — встреча Нового года. Символом наступающего 2018 года по восточному календарю будет Желтая земляная собака. И, хотя официально год Собаки вступит в свои права только в середине февраля 2018-го, россияне готовы чествовать «лучшего друга человека» уже в новогоднюю ночь. Провести встречу Нового года так, чтобы в 2018-м привалила удача, помогут новогодние гадания и приметы, которые, конечно, носят условный характер, но свято блюдутся во многих странах, в том числе в России. Вообще-то гадания — это в основном рождественская и святочная забава (в России Рождество отмечается с 6 на 7 января), а новогодняя ночь — это весьма строгое время Рождественского поста. Тем не менее некоторые рождественские и святочные приметы и традиции плавно перетекли в светский новогодний праздник.

    Гадания с шампанским в новогоднюю ночь

    Одно из самых простых и популярных новогодних гаданий — поздним вечером 31 декабря написать на клочке бумаги заветное желание, а с первым ударом новогодних курантов бумажку сжечь (только аккуратно! — например, в пепельнице), пепел высыпать в бокал с шампанским и все это выпить. Тогда, уверяют знатоки новогодних традиций, желание обязательно сбудется.

    Впрочем, можно обойтись и без огнеопасных забав, тем более что они не слишком-то соответствуют правилам пожарной безопасности. Бросьте в бокал с шампанским монетку или кольцо, посчитайте круги — если четное, значит, будет удача. Ну, а если нечетное, то бросьте в бокал еще какой-нибудь предмет и считайте внимательнее. Потом это шампанское надо выпить, и удача вам обязательно улыбнется. Предметы, заготовленные для опускания в бокал, настоятельно рекомендуем выбрать заранее и хорошенько помыть.

    С новогодней ночью связано много традиций, примет и гаданий

    С главным новогодним напитком — шампанским — связано много традиций и гаданий. Например, итальянцы в момент наступления Нового года советуют обмакнуть палец в шампанское, а потом этим пальцем дотронуться до своего уха и загадать самое заветное желание. Можно также потрогать уха человека, с которым хочешь соединить свою судьбу, или которому хочешь пожелать удачи.

    Гадания на свечах

    Зажигать свечи на Новый год — это традиция, связанная и с Рождеством, которое приходится на этот период, и с более древними обычаями и приметами, связанными с различными религиями и поверьями. Свечи в доме — это свет, тепло и удача.

    На свечах в новогоднюю ночь можно также гадать. Возьмите две одинаковые свечки в подсвечниках, на одной напишите слово «да», а на другой «нет» и зажгите, загадав желание. Если первой догорит свеча со словом «да», желание обязательно сбудется.

    Читайте также: Новый год Собаки: самые интересные факты о наступающем 2018-м.

    Свечи - важный атрибут Нового года и Рождества

    Новогодние приметы разных стран

    Жители Британских островов считают, что в Новый год ничего нельзя выносить из дома — иначе можно случайно выбросить свою удачу.

    Британцы считают, что если на Новый год стол бедноват, а карман пуст — то в следующие двенадцать месяцев благосостояние может покинуть дом и его хозяев. Поэтому на новогоднем столе должно быть как можно больше разнообразных вкусных блюд, а в карман надо положить купюру покрупнее, чтобы приманить денежки.

    Если в течение новогодней ночи несколько раз переодеться, то весь год будут обновки, считают белорусы.

    А вот итальянцы уверены, что, если на Новый год надеть красное нижнее белье, оно притянет удачу.

    А еще в Италии принято в новогоднюю ночь «освобождать» в жизни место для нового весьма нетривиальным способом — выбрасывая старье из окон. Так что, если будете встречать Новый год на Апеннинах, держитесь подальше от окон.

    Итальянцы считают, что рыбная икра на новогоднем столе приносит богатство и удачу

    Также итальянцы считают, что рыбная икра на новогоднем столе приносит богатство и удачу.

    Россияне аккумулировали многие популярные новогодние приметы, гадания и поверья, привнеся в них свое.

    На Руси под Новый год говорили — «Кому должен — всем прощаю!» Но это не значило, что человек отказывался платить долги, а совсем наоборот. До сих пор в России принято до наступления Нового года расплатиться с кредиторами, оплатить все счета и попросить прошения у всех, кого ненароком обидел. Тогда Новый год можно будет начать «с чистого листа».

    Также в России принято перед Новым годом как следует убрать жилище и выбросить ненужные старые вещи, а в саму новогоднюю ночь надеть нарядную и обязательно новую одежду. Если все это выполнить, то следующий год пройдет в чистоте и в обновках. Также считается, что чем больше блюд на новогоднем столе, тем больше удачи привалит.

    А еще в России считается, что в новогоднюю ночь лучше не ложиться спать до утра, иначе все важные и интересные события в наступающем году тоже можно «проспать».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #год собаки #новый год 2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

        Россия настаивает на возобновлении работы генконсульства в Сан-Франциско

        8:05   30 Декабря 2017
        226
        Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

        Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией

        6:05   30 Декабря 2017
        520
        Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»

        Россия отказала в выдаче визы сенатору США из «черного списка»

        4:26   30 Декабря 2017
        787
        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        Сирия: в Дейр-эз-Зоре наладили работу местного самоуправления

        22:21   29 Декабря 2017
        998