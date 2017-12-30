Новый год Собаки — 2018: гадания и приметы на новогоднюю ночь

Приближается любимая многими ночь в году — встреча Нового года. Символом наступающего 2018 года по восточному календарю будет Желтая земляная собака. И, хотя официально год Собаки вступит в свои права только в середине февраля 2018-го, россияне готовы чествовать «лучшего друга человека» уже в новогоднюю ночь. Провести встречу Нового года так, чтобы в 2018-м привалила удача, помогут новогодние гадания и приметы, которые, конечно, носят условный характер, но свято блюдутся во многих странах, в том числе в России. Вообще-то гадания — это в основном рождественская и святочная забава (в России Рождество отмечается с 6 на 7 января), а новогодняя ночь — это весьма строгое время Рождественского поста. Тем не менее некоторые рождественские и святочные приметы и традиции плавно перетекли в светский новогодний праздник.

Гадания с шампанским в новогоднюю ночь

Одно из самых простых и популярных новогодних гаданий — поздним вечером 31 декабря написать на клочке бумаги заветное желание, а с первым ударом новогодних курантов бумажку сжечь (только аккуратно! — например, в пепельнице), пепел высыпать в бокал с шампанским и все это выпить. Тогда, уверяют знатоки новогодних традиций, желание обязательно сбудется.

Впрочем, можно обойтись и без огнеопасных забав, тем более что они не слишком-то соответствуют правилам пожарной безопасности. Бросьте в бокал с шампанским монетку или кольцо, посчитайте круги — если четное, значит, будет удача. Ну, а если нечетное, то бросьте в бокал еще какой-нибудь предмет и считайте внимательнее. Потом это шампанское надо выпить, и удача вам обязательно улыбнется. Предметы, заготовленные для опускания в бокал, настоятельно рекомендуем выбрать заранее и хорошенько помыть.

С главным новогодним напитком — шампанским — связано много традиций и гаданий. Например, итальянцы в момент наступления Нового года советуют обмакнуть палец в шампанское, а потом этим пальцем дотронуться до своего уха и загадать самое заветное желание. Можно также потрогать уха человека, с которым хочешь соединить свою судьбу, или которому хочешь пожелать удачи.

Гадания на свечах

Зажигать свечи на Новый год — это традиция, связанная и с Рождеством, которое приходится на этот период, и с более древними обычаями и приметами, связанными с различными религиями и поверьями. Свечи в доме — это свет, тепло и удача.

На свечах в новогоднюю ночь можно также гадать. Возьмите две одинаковые свечки в подсвечниках, на одной напишите слово «да», а на другой «нет» и зажгите, загадав желание. Если первой догорит свеча со словом «да», желание обязательно сбудется.

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Новогодние приметы разных стран

Жители Британских островов считают, что в Новый год ничего нельзя выносить из дома — иначе можно случайно выбросить свою удачу.

Британцы считают, что если на Новый год стол бедноват, а карман пуст — то в следующие двенадцать месяцев благосостояние может покинуть дом и его хозяев. Поэтому на новогоднем столе должно быть как можно больше разнообразных вкусных блюд, а в карман надо положить купюру покрупнее, чтобы приманить денежки.

Если в течение новогодней ночи несколько раз переодеться, то весь год будут обновки, считают белорусы.

А вот итальянцы уверены, что, если на Новый год надеть красное нижнее белье, оно притянет удачу.

А еще в Италии принято в новогоднюю ночь «освобождать» в жизни место для нового весьма нетривиальным способом — выбрасывая старье из окон. Так что, если будете встречать Новый год на Апеннинах, держитесь подальше от окон.

Также итальянцы считают, что рыбная икра на новогоднем столе приносит богатство и удачу.

Россияне аккумулировали многие популярные новогодние приметы, гадания и поверья, привнеся в них свое.

На Руси под Новый год говорили — «Кому должен — всем прощаю!» Но это не значило, что человек отказывался платить долги, а совсем наоборот. До сих пор в России принято до наступления Нового года расплатиться с кредиторами, оплатить все счета и попросить прошения у всех, кого ненароком обидел. Тогда Новый год можно будет начать «с чистого листа».

Также в России принято перед Новым годом как следует убрать жилище и выбросить ненужные старые вещи, а в саму новогоднюю ночь надеть нарядную и обязательно новую одежду. Если все это выполнить, то следующий год пройдет в чистоте и в обновках. Также считается, что чем больше блюд на новогоднем столе, тем больше удачи привалит.

А еще в России считается, что в новогоднюю ночь лучше не ложиться спать до утра, иначе все важные и интересные события в наступающем году тоже можно «проспать».