Песков об отношениях РФ и США: Танго нужно танцевать вдвоем

Москва, 29 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил отношения России и США с танго, напомнив, что этот танец «нужно танцевать вдвоем».

Он отметил, что существующая позиция Вашингтона в отношении Москвы не может не вызывать сожаление, однако российская сторона готова к добрым и взаимовыгодным отношениям. Об этом настрое, как напомнил Песков, неоднократно заявлял и глава российского государства Владимир Путин.

«Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится», — заключил он.

Напомним, в начале апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время ланча с главами МИД НАТО, говоря о российско-американских отношениях, заявил, что главе МИД РФ Сергею Лаврову «не позволено танцевать», поэтому с ним нельзя «танцевать танго».

Эту шутку позже прокомментировал сам Лавров, сказав, что ему «тоже мама запрещала с мальчиками танцевать».