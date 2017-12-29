Лукашенко мечтает, чтобы на Украине начали «жить по-людски»

Минск, 29 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу конфликта на Украине, заявив, что хочет его скорейшего завершения.

«Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Лукашенко также отметил, что украинцы и белорусы «не просто соседи - мы родные, братья». Президент Белоруссии рассказал, что хорошо «узнал так называемых украинских западенцев» еще в молодости, когда служил в Западном пограничном округе, и считает украинцев трудолюбивыми и порядочными людьми, «с которыми надо просто уметь разговаривать».

«Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — подытожил белорусский лидер.

Военная операция украинских властей против ДНР и ЛНР началась в апреле 2014 года. Донецкая и Луганская народная республики объявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014.