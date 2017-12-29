РКН решает актуальную проблему, предупреждая об опасности размещения личных данных в Сети — эксперт

Студенты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова в ходе дискуссии на тему защиты персональных данных смогли с помощью одной лишь фотографии выяснить адрес проживания человека, изображенного на снимке, узнать, с кем в родстве он состоит, и узнать номера телефонов вышеперечисленных лиц.

Россиянам стоит несколько раз подумать, прежде чем размещать информацию о себе в Интернете. Эту проблему поднимали и профильные ведомства: Роскомнадзор неоднократно обращался к россиянам с наставлениями по поводу того, что излишняя открытость в Сети может быть чревата, и просил граждан помнить о последствиях размещения подобного рода информации.

О необходимости соблюдать осторожность при размещении информации в Интернете говорит и экспертное сообщество: РКН решает актуальную проблему, предупреждая об опасности размещения личных данных в Сети.

«Это чрезвычайно актуальная проблема, которая, я подчеркну, носит комплексный характер. Это касается не только безопасности, хотя эта сторона вопроса, безусловно, имеет огромное значение. Информационная взыскательность затрагивает вопросы и нравственного здоровья, коммуникаций между людьми, развития личности. Это очень сложная проблема. Почему? Нам пока что неизвестны последствия, которые на нас оказывает этот мощный информационный поток. Интернет, современные гаджеты накрыли наше общество буквально снежным комом, и ни один пользователь наверняка до конца не изучил их возможностей полностью», — говорит заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, вышеуказанная проблема так или иначе влияет на все стороны личности человека, причем это влияние далеко не всегда носит положительный характер.

«Что касается размещения информации о себе в Интернете, проблема дозированности всегда стояла перед человечеством: она была, есть и, я полагаю, будет. И требуются серьезные исследования как эмпирического опыта, так и теоретического. Эксперимент, в котором участвовали студенты, — это эмпирический опыт. Полагаю, спецслужбы сегодня очень довольны: не нужно проводить никакого расследования, достаточно воспользоваться поисковиком, чтобы получить достаточное количество информации о том или ином человеке», — продолжает эксперт.

Более того, говорит Андрей Кошкин, люди оказались поставлены в такую ситуацию, когда они сами вынуждены заявлять о себе, чтобы продвинуть свою личность или тот или иной проект. Если еще в прошлом веке рабочий, освоивший новую технологию, позволяющую увеличить количество выпускаемой продукции, держал свое открытие в секрете, то сегодня наблюдается ровно обратный процесс. Если человек сделал какое-либо открытие, он вынужден во всеуслышание об этом заявить, чтобы заинтересованные лица вышли на него.