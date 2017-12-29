Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин поздравил американцев с Новым годом в трейлере сериала «Черное зеркало»
Общество
РКН решает актуальную проблему, предупреждая об опасности размещения личных данных в Сети — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РКН решает актуальную проблему, предупреждая об опасности размещения личных данных в Сети — эксперт

    13:36  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:37  29 Декабря 2017
    2746

    РКН решает актуальную проблему, предупреждая об опасности размещения личных данных в Сети — эксперт

    Студенты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова в ходе дискуссии на тему защиты персональных данных смогли с помощью одной лишь фотографии выяснить адрес проживания человека, изображенного на снимке, узнать, с кем в родстве он состоит, и узнать номера телефонов вышеперечисленных лиц.

    Россиянам стоит несколько раз подумать, прежде чем размещать информацию о себе в Интернете. Эту проблему поднимали и профильные ведомства: Роскомнадзор неоднократно обращался к россиянам с наставлениями по поводу того, что излишняя открытость в Сети может быть чревата, и просил граждан помнить о последствиях размещения подобного рода информации.

    О необходимости соблюдать осторожность при размещении информации в Интернете говорит и экспертное сообщество: РКН решает актуальную проблему, предупреждая об опасности размещения личных данных в Сети.

    «Это чрезвычайно актуальная проблема, которая, я подчеркну, носит комплексный характер. Это касается не только безопасности, хотя эта сторона вопроса, безусловно, имеет огромное значение. Информационная взыскательность затрагивает вопросы и нравственного здоровья, коммуникаций между людьми, развития личности. Это очень сложная проблема. Почему? Нам пока что неизвестны последствия, которые на нас оказывает этот мощный информационный поток. Интернет, современные гаджеты накрыли наше общество буквально снежным комом, и ни один пользователь наверняка до конца не изучил их возможностей полностью», — говорит заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

    РКН решает актуальную проблему, предупреждая об опасности размещения личных данных в Сети — эксперт

    По словам эксперта, вышеуказанная проблема так или иначе влияет на все стороны личности человека, причем это влияние далеко не всегда носит положительный характер.

    «Что касается размещения информации о себе в Интернете, проблема дозированности всегда стояла перед человечеством: она была, есть и, я полагаю, будет. И требуются серьезные исследования как эмпирического опыта, так и теоретического. Эксперимент, в котором участвовали студенты, — это эмпирический опыт. Полагаю, спецслужбы сегодня очень довольны: не нужно проводить никакого расследования, достаточно воспользоваться поисковиком, чтобы получить достаточное количество информации о том или ином человеке», — продолжает эксперт.

    Более того, говорит Андрей Кошкин, люди оказались поставлены в такую ситуацию, когда они сами вынуждены заявлять о себе, чтобы продвинуть свою личность или тот или иной проект. Если еще в прошлом веке рабочий, освоивший новую технологию, позволяющую увеличить количество выпускаемой продукции, держал свое открытие в секрете, то сегодня наблюдается ровно обратный процесс. Если человек сделал какое-либо открытие, он вынужден во всеуслышание об этом заявить, чтобы заинтересованные лица вышли на него.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роскомнадзор #общество #ркн #информационная безопасность
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        2859
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        509
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        3047
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        275