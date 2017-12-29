Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке С-400

Анкара, 29 декабря. Представители России и Турции подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передают турецкие СМИ, в ближайшее время будет сделано официальное заявление в связи с подписанием кредитного соглашения о поставке Россией Турции С-400. Документ стороны подписали в Анкаре.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган констатировал, что кредит будет оформлен в рублях, так как это будет выгодно для Анкары.

Турецкие и российские представители полностью согласовали документ по покупке четырех дивизионов ЗРК С-400. Стоимость контракта составляет порядка 2,5 миллиарда долларов. Уточняется, что 55% от обозначенной суммы являются российскими кредитными средствами.