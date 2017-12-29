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Общество
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Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке С-400
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    Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке С-400

    13:26  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:26  29 Декабря 2017
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    Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке С-400

    Анкара, 29 декабря. Представители России и Турции подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400.

    Как передают турецкие СМИ, в ближайшее время будет сделано официальное заявление в связи с подписанием кредитного соглашения о поставке Россией Турции С-400. Документ стороны подписали в Анкаре.

    Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган констатировал, что кредит будет оформлен в рублях, так как это будет выгодно для Анкары.

    Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставке С-400

    Турецкие и российские представители полностью согласовали документ по покупке четырех дивизионов ЗРК С-400. Стоимость контракта составляет порядка 2,5 миллиарда долларов. Уточняется, что 55% от обозначенной суммы являются российскими кредитными средствами.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #турция #анкара #с-400 #соглашение
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