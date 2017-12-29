«Железный купол» Израиля остановил две из трех ракет, выпущенных из Сектора Газа

Тель-Авив, 29 декабря. Силы ПВО Израиля сбили ракеты, выпущенные по территории страны из Сектора Газа.

Как отмечают израильские СМИ, ранее в районах Израиля Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с Сектором Газа, сработали сирены, предупреждающие о возможной атаке.

#BREAKING: Gaza rocket barrage on southern Israel: Three launches detected, army intercepts two rockets https://t.co/FQLmIgJqXn — Haaretz.com (@haaretzcom) December 29, 2017

Отмечается, что всего с территории Сектора Газа в сторону Израиля было выпущено три ракеты. При этом, как сообщили представители вооруженных сил Израиля, система противовоздушной обороны «Железный купол» смогла сбить две ракеты.

Третья ракета поразила здание на территории Израиля. Информации о пострадавших в результате атаки, пока не поступало.

Отметим, ситуация в районе Сектора Газа в последнее время обострилась на фоне заявления США о признании Иерусалима официальной столицей Израиля. Власти Палестины резко осудили решение Вашингтона.