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«Антироссийская истерия» США наносит урон отношениям двух стран — Песков
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    «Антироссийская истерия» США наносит урон отношениям двух стран — Песков

    13:21  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:22  29 Декабря 2017
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    «Антироссийская истерия» США наносит урон отношениям двух стран — Песков

    Москва, 29 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование о «российских связях» представителей американского президента Дональда Трампа внутренним делом США. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, в данном случае оно наносит урон отношениям двух стран.

    Песков также напомнил, что Москва ранее уже неоднократно излагала свое мнение по поводу, этой «антироссийской истерии», отметив, что она «раздувается и разжигается, и поддерживается в разогретом состоянии в США».

    Это, по словам Пескова, вызывает недоумение, хотя, конечно, является внутренним делом США. Однако тут же он указал на то, что в данном случае оно наносит урон двусторонним отношениям, «И мы сожалеем в этой связи», — резюмировал он. Ранее это расследование прокомментировал и сам Дональд Трамп.

    В своем импровизированном интервью газете The New York Times президент США заявил, что оно портит имидж страны. При этом всего за 30 минут он 16 раз повторил, что расследование спецпрокурора Мюллера показало, что никакого «сговора» не было.

    Автор: Алексей Громов
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