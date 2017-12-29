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Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год
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    Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

    13:04  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:05  29 Декабря 2017
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    Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год дома в кругу близких и друзей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, где и с кем российский лидер встретит Новый год. Песков обратил внимание, что Путин предпочитает не изменять традиции.

    «Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной».

    Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

    Ранее Песков также рассказал, до скольки российский президент будет работать в последнюю пятницу 2017 года. По данным представителя Кремля, рабочий день у главы государства запланирован до семи часов вечера.

    Автор: Катерина Тимошенская
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