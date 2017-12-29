Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год дома в кругу близких и друзей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, где и с кем российский лидер встретит Новый год. Песков обратил внимание, что Путин предпочитает не изменять традиции.

«Он традиционно его встречает дома и традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной».

Ранее Песков также рассказал, до скольки российский президент будет работать в последнюю пятницу 2017 года. По данным представителя Кремля, рабочий день у главы государства запланирован до семи часов вечера.