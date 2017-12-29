В СБУ углядели новый «российский след» в кибератаках на украинские сайты

Киев, 29 декабря. СБУ установил, что атаки хакеров на украинские правительственные и инфраструктурные информационные системы осенью 2017 года якобы осуществлялись с российских IP-адресов. С очередным заявлением о «российском следе» выступил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Мы выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения DarkTrack после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием с российскими IP-адресами», — приводят заявление главы СБУ украинские СМИ.

Грицак отметил, что результатом вмешательства стало то, что киберпреступники, действовавшие с российских IP-адресов, получили скрытый доступ к управлению украинскими интернет-ресурсами и извлекли оттуда значительный массив информации.

Руководитель СБУ также заявил о том, что российские спецслужбы якобы использовали две разновидности вируса PSCrypt.

Напомним, в октябре 2017 года был зафиксирован целый ряд атак вируса BadRabbit на информационные системы Киевского метро и аэропорта Одессы. В то же время в конце октября хакеры атаковали и ряд компаний в России, Турции, Германии и других европейских странах.

Отметим, Москва неоднократно указывала, что нет никаких оснований полагать, что российская сторона связана с массовыми октябрьскими кибератаками.