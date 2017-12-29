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Общество
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Песков посоветовал спросить о главной неудаче года у Путина
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    Песков посоветовал спросить о главной неудаче года у Путина

    13:06  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  29 Декабря 2017
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    Песков посоветовал спросить о главной неудаче года у Путина

    Москва, 29 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подвел итоги 2017 года. Назвать одно главное достижение уходящего года он затруднился, отметив, что значительных успехов удалось добиться по многим вопросам.

    По словам Пескова, напряженная и эффективная работа в течение всего года велась как в экономической и социальной, так и в других сферах.

    «Мы как-то таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач. Трудно сказать. Назвать какое-то одно достижение было бы неверным, потому что на самом деле достижений очень много», — сообщил он.

    Песков посоветовал спросить о главной неудаче года у Путина

    Среди достижений года Песков отметил произошедшую смену тренда в экономике, рекордно низкий уровень инфляции, а также меры в социальной сфере, пишет РИА Новости.

    «Перечень очень большой, и работа была очень напряженная и очень эффективная. Главное, что и эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить рамками одного года было бы неверным», — подчеркнул пресс-секретарь.

    Он также добавил, что не менее трудно назвать и главную неудачу 2017 года, по мнению Пескова, такие выводы должен делать лично президент РФ Владимир Путин.

    Напомним, ранее в пятницу Дмитрий Песков назвал ситуацию с реализацией минских соглашений одним из главных разочарований года.

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #итоги
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