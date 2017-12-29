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Общество
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Украина
Власти Украины объяснили, почему отказались выдать 10 пленных россиян
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    Власти Украины объяснили, почему отказались выдать 10 пленных россиян

    14:32  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:32  29 Декабря 2017
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    Власти Украины объяснили, почему резко отказались выдать 10 пленных россиян

    Киев, 29 декабря. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская пояснила, что Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, так как это не предусмотрено минскими соглашениями. 

    Ранее появилась информация о том, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы не разрешила обменивать граждан России.

    Лутковская объяснила, что в минских соглашениях предусмотрен обмен «всех на всех», что «подразумевает освобождение тех лиц, которые лишены свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане, в Киеве, в Одессе».

    Напомним, 27 декабря на Украине состоялся обмен пленными и задержанными лицами. Донецкой и Луганской народным республикам передали 165 и 73 человека, Киеву — 73-х пленных. Между тем, в ДНР рассказали об уловке Киева во время обмена пленными.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #пленные
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