Власти Украины объяснили, почему отказались выдать 10 пленных россиян

Киев, 29 декабря. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская пояснила, что Украина отказалась включать в список на обмен пленными 10 россиян, так как это не предусмотрено минскими соглашениями.

Ранее появилась информация о том, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы не разрешила обменивать граждан России.

Лутковская объяснила, что в минских соглашениях предусмотрен обмен «всех на всех», что «подразумевает освобождение тех лиц, которые лишены свободы в связи с конфликтом, а не в связи с событиями в Харькове, на Майдане, в Киеве, в Одессе».

Напомним, 27 декабря на Украине состоялся обмен пленными и задержанными лицами. Донецкой и Луганской народным республикам передали 165 и 73 человека, Киеву — 73-х пленных. Между тем, в ДНР рассказали об уловке Киева во время обмена пленными.