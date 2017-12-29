Ученые обнаружили «регистратор лишнего веса» в мозге человека

Стокгольм, 29 декабря. Шведские ученые из Гётеборгского университета обнаружили ранее неизвестную систему регулирования жира в организме человека. Эксперты нашли доказательства существования внутренней системы, которая определяет вес тела с точностью весов.

По словам специалистов, этот уникальный механизм регистрирует лишний вес, определяет процент жировой массы в теле человека, а затем подает мозгу «нужные» сигналы.

Проще говоря, мы нашли подтверждение существования внутренних «напольных весов», — объясняет ведущий автор исследования Джон-Олаф Янсон.

Механизм фиксации веса удалось обнаружить после имплантации тяжелых капсул в несколько животных моделей. Уже через две недели ожиревшие животные резко сократили количество употребляемой пищи. Примечательно, что в итоге животные потеряли столько же веса, сколько весила искусственная нагрузка, сообщается в статье, опубликованной на сайте шведского вуза.

Ученые считают, что механизмом «внутренних весов» руководят остеоциты — клетки, которые находятся внутри костной ткани позвоночных животных и человека.