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Ученые обнаружили «регистратор лишнего веса» в мозге человека
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    Ученые обнаружили «регистратор лишнего веса» в мозге человека

    13:35  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:35  29 Декабря 2017
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    Ученые обнаружили «регистратор лишнего веса» в мозге человека

    Стокгольм, 29 декабря. Шведские ученые из Гётеборгского университета обнаружили ранее неизвестную систему регулирования жира в организме человека. Эксперты нашли доказательства существования внутренней системы, которая определяет вес тела с точностью весов.

    По словам специалистов, этот уникальный механизм регистрирует лишний вес, определяет процент жировой массы в теле человека, а затем подает мозгу «нужные» сигналы.

    Ученые обнаружили «регистратор лишнего веса» в мозге человека

    Проще говоря, мы нашли подтверждение существования внутренних «напольных весов», — объясняет ведущий автор исследования Джон-Олаф Янсон.

    Механизм фиксации веса удалось обнаружить после имплантации тяжелых капсул в несколько животных моделей. Уже через две недели ожиревшие животные резко сократили количество употребляемой пищи. Примечательно, что в итоге животные потеряли столько же веса, сколько весила искусственная нагрузка, сообщается в статье, опубликованной на сайте шведского вуза.

    Ученые считают, что механизмом «внутренних весов» руководят остеоциты — клетки, которые находятся внутри костной ткани позвоночных животных и человека.

    Автор: Дима Оленин
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    #ученые #ожирение #здоровье
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