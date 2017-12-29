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Сирия: боевики «Харакат Нуреддин аз-Зинки» передали военным РФ данные о базах «Ан-Нусры»
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    Сирия: боевики «Харакат Нуреддин аз-Зинки» передали военным РФ данные о базах «Ан-Нусры»

    13:14  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:16  29 Декабря 2017
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    Сирия: боевики «Харакат Нуреддин аз-Зинки» передали военным РФ данные о базах «Ан-Нусры»

    Атариб, 29 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 обвинили своих конкурентов в сотрудничестве с российскими военными.

    Информационное агентство, подконтрольное боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), опубликовало видеозапись штурма базы конкурирующего формирования «Харакат Нуреддин аз-Зинки», которое ранее входило в состав «Ан-Нусры». Во время штурма джихадисты обнаружили множество документов и ноутбук с посланием, которое возмутило террористов.

    Конкуренты отправили в адрес российских военнослужащих пакет документов с точными координатами баз и полевых лагерей «Джебхат ан-Нусры», а также данные на некоторых из боевиков данной группировки. Электронное письмо было написано на арабском и продублировано на русском языке.

    Отмечается, что данные, скорее всего, уже проверяются Минобороны РФ. В случае их подлинности ВКС РФ нанесут удары по укреплениям исламистов.

    Сирия: боевики «Харакат Нуреддин аз-Зинки» передали военным РФ данные о базах «Ан-Нусры»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #джебхат ан-нусра #харакат нуреддин аз-зинки
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