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Песков ответил на вопрос о возможных изменениях в правительстве
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    Песков ответил на вопрос о возможных изменениях в правительстве

    13:14  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  29 Декабря 2017
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    Песков ответил на вопрос о возможных изменениях в правительстве

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин дает высокую оценку работе правительства, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. 

    Пресс-секретарь российский лидера ответил на вопрос о том, означает ли одобрение Владимира Путина работы правительства, что состав кабмина не претерпит сильных изменений.

    «Это означает то, что президент высоко оценивает работу кабинета министров. Он действительно сказал об этом в ходе предновогодней встречи с кабинетом, также он давал высокую оценку кабинету на ежегодной пресс-конференции, которая была несколько недель тому назад», — прокомментировал Дмитрий Песков.

    При этом он подчеркнул, что это «последовательная высокая оценка» Путина. Напомним, ранее пресс-секретарь не исключил возможность того, что у главы государства могут возникнуть рабочие планы.

    Песков ответил на вопрос о возможных изменениях в правительстве

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #кабмин
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