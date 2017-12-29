Песков ответил на вопрос о возможных изменениях в правительстве

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин дает высокую оценку работе правительства, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Пресс-секретарь российский лидера ответил на вопрос о том, означает ли одобрение Владимира Путина работы правительства, что состав кабмина не претерпит сильных изменений.

«Это означает то, что президент высоко оценивает работу кабинета министров. Он действительно сказал об этом в ходе предновогодней встречи с кабинетом, также он давал высокую оценку кабинету на ежегодной пресс-конференции, которая была несколько недель тому назад», — прокомментировал Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что это «последовательная высокая оценка» Путина. Напомним, ранее пресс-секретарь не исключил возможность того, что у главы государства могут возникнуть рабочие планы.