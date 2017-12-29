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Песков назвал реализацию минских договоренностей одним из разочарований года
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    Песков назвал реализацию минских договоренностей одним из разочарований года

    12:54  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  29 Декабря 2017
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    Песков назвал реализацию минских договоренностей одним из разочарований года

    Москва, 29 декабря. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что минские договоренности находятся в зависшем состоянии и продвинуться по ним не удалось. Реализацию минских договоренностей он назвал одним из разочарований года.

    «Можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации», — приводит слова Пескова РИА Новости.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что всем известно, «по чьей вине и в связи с чьим нежеланием» реализация минских соглашений оказалась в «зависшем» состоянии.

    Напомним, на прошлой неделе США приняли решение разрешить поставки летального оружия Украине. Как неоднократно отмечал МИД РФ, такой шаг Вашингтона подталкивает Киев к вооруженным действиям в Донбассе и мешает выполнению минских договоренностей.

    Автор: Алексей Громов
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    #песков #минские договоренности
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