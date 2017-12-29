Сегодня в Сети: второе ДТП с автобусом в Москве, увольнение гламурного полицейского и блогер года Кадыров

Сегодня в Интернете, 29 декабря. В пятницу утром пассажирский автобус въехал в остановку возле метро. Гламурный полицейский из Петербурга уволился из органов. А Рамзана Кадырова, несмотря на блокировку его аккаунтов, признали блогером 2017 года. Самые свежие тренды соцсетей — в обзоре Федерального агентства новостей.

К сожалению, недоброе утро!

Утром 29 декабря пользователи соцсетей сообщили о ДТП с автобусом на Сходненской улице в Москве.

«К сожалению, недоброе утро! Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших», — написал в Twitter Николай Зубов.

К сожалению, недоброе утро!

Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших.... pic.twitter.com/KEyrZkBF24 — Николай Зубов (@zubovnick) 29 декабря 2017 г.

Чуть позже появилась информация, что погибших в результате ДТП нет, есть трое пострадавших, один из которых — в тяжелом состоянии.

Это уже вторая за неделю авария с рейсовым автобусом в Москве. Первая произошла 25 декабря. Тогда пассажирский автобус съехал в подземный переход станции метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, одиннадцать пострадали.

Жесть! Снова занесло автобус. На Сходненской! Там был наш сотрудник, проверял объект. С ним все хорошо, он не пострадал. Но первые фото с места событий . Остановка в дребезги. Если бы не она, то НТО бы тоже всмятку. Даша чудом не пострадала. Как раз закончила проверку и вышла. — ViktoriyaPhantomhive (@KohakuRuu) 29 декабря 2017 г.

Другая дорога для гламурного полицейского

23-летний следователь из Петербурга Роман Карплюк, известный также как гламурный полицейский из-за его пристрастия к селфи, накануне сообщил, что уходит из правоохранительных органов.

«Для себя я решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях, полон идей и амбиций я иду дальше», — рассказал гламурный полицейский своим подписчикам в Instagram, коих у него, к слову, почти 150 тысяч.

Подписчики пожелали парню успехов, но некоторые все-таки пожалели, что в правоохранительных органах теперь не осталось «красивых мальчиков».

Ох уж эти красавчики! Просыпаешься, листаешь его посты в соцсетях, душа радуется. А он возьми и измени твоим идеальным представлениям о сильной половине: https://t.co/0vUVikKzy1 — Комсомольская правда (@KP_PSKOV) 29 декабря 2017 г.

Блогер года Рамзан Кадыров

По версии «Медиалогии» глава Чечни Рамзан Кадыров стал блогером 2017 года, и это несмотря на блокировку его аккаунтов в Instagram и Facebook, которую он объяснил тем, что распространял с помощью этих соцсетей правду о России и Чечне среди большого числа американцев и европейцев, и США это не понравилось.

«Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в Вконтакте, Mylistory, Twitter. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами», — написал накануне Кадыров в своем Telegram-канале.

А сегодня он принимает поздравления.

На эту тему в КВН есть хороший номер, видеозапись которого пользователи соцсетей сейчас активно тиражируют.