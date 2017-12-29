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Сегодня в Сети: второе ДТП с автобусом в Москве, увольнение гламурного полицейского и блогер года Кадыров
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    Сегодня в Сети: второе ДТП с автобусом в Москве, увольнение гламурного полицейского и блогер года Кадыров

    13:32  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  29 Декабря 2017
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    Сегодня в Сети: второе ДТП с автобусом в Москве, увольнение гламурного полицейского и блогер года Рамзан Кадыров

    Сегодня в Интернете, 29 декабря. В пятницу утром пассажирский автобус въехал в остановку возле метро. Гламурный полицейский из Петербурга уволился из органов. А Рамзана Кадырова, несмотря на блокировку его аккаунтов, признали блогером 2017 года. Самые свежие тренды соцсетей — в обзоре Федерального агентства новостей.

    К сожалению, недоброе утро!

    Утром 29 декабря пользователи соцсетей сообщили о ДТП с автобусом на Сходненской улице в Москве.

    «К сожалению, недоброе утро! Пассажирский автобус вылетел на остановку на Сходненской улице в Москве. На данный момент известно о двух погибших», — написал в Twitter Николай Зубов. 

    Чуть позже появилась информация, что погибших в результате ДТП нет, есть трое пострадавших, один из которых — в тяжелом состоянии.

    Это уже вторая за неделю авария с рейсовым автобусом в Москве. Первая произошла 25 декабря. Тогда пассажирский автобус съехал в подземный переход станции метро «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, одиннадцать пострадали.

    Другая дорога для гламурного полицейского

    23-летний следователь из Петербурга Роман Карплюк, известный также как гламурный полицейский из-за его пристрастия к селфи, накануне сообщил, что уходит из правоохранительных органов.

    «Для себя я решил выбрать другую дорогу и реализовываться в других направлениях, полон идей и амбиций я иду дальше», — рассказал гламурный полицейский своим подписчикам в Instagram, коих у него, к слову, почти 150 тысяч.

    Подписчики пожелали парню успехов, но некоторые все-таки пожалели, что в правоохранительных органах теперь не осталось «красивых мальчиков».

    Блогер года Рамзан Кадыров

    По версии «Медиалогии» глава Чечни Рамзан Кадыров стал блогером 2017 года, и это несмотря на блокировку его аккаунтов в Instagram и Facebook, которую он объяснил тем, что распространял с помощью этих соцсетей правду о России и Чечне среди большого числа американцев и европейцев, и США это не понравилось.

    «Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в Вконтакте, Mylistory, Twitter. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами», — написал накануне Кадыров в своем Telegram-канале.

    А сегодня он принимает поздравления.

    На эту тему в КВН есть хороший номер, видеозапись которого пользователи соцсетей сейчас активно тиражируют.

    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #рамзан кадыров #квн #соцсети #дтп с автобусом #гламурный полицейский
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