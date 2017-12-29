Песков рассказал о планах Путина на январские каникулы

Москва, 29 декабря. В Кремле не исключили, что у российского лидера Владимира Путина могут возникнуть рабочие планы во время январских каникул. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У президента РФ Владимира Путина могут возникнуть рабочие планы во время январских каникул.

«Мы ничего не можем исключить, мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте», — прокомментировал Дмитрий Песков.

Напомним, что 29 декабря глава государства подписал ряд законов, в том числе о создании «реестра коррупционеров», повышении минимальной оплаты труда, продлил программу материнского капитала для россиянок до 2021 года.