Песков рассказал о планах Путина на январские каникулы
Москва, 29 декабря. В Кремле не исключили, что у российского лидера Владимира Путина могут возникнуть рабочие планы во время январских каникул. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
У президента РФ Владимира Путина могут возникнуть рабочие планы во время январских каникул.
«Мы ничего не можем исключить, мы находимся в постоянной готовности, фактически на рабочем месте», — прокомментировал Дмитрий Песков.
Напомним, что 29 декабря глава государства подписал ряд законов, в том числе о создании «реестра коррупционеров», повышении минимальной оплаты труда, продлил программу материнского капитала для россиянок до 2021 года.
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