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Общество
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Политика
Песков назвал отношения России и США главным разочарованием года
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    Песков назвал отношения России и США главным разочарованием года

    13:26  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:28  29 Декабря 2017
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    Песков назвал отношения России и США главным разочарованием года

    Москва, 29 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главными разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях РФ и США, а также состояние минских соглашений по Украине.

    На вопрос журналиста, можно ли считать российско-американские отношения разочарованием года, Песков ответил: «Вполне».

    По словам Пескова, позиция Вашингтона по отношению к России вызывает сожаление, однако Москва до сих пор готова к выстраиванию отношений с американской стороной.

    Песков назвал отношения России и США главным разочарованием года

    Пресс-секретарь напомнил, что президент России Владимир Путин выступает за добрые и взаимовыгодные отношения с США, основанные на взаимном доверии и уважении.

    Ранее сообщалось, что Песков оценил перспективы взаимодействия РФ и США по Сирии. По его словам, в вопросе урегулирования ситуации в Сирии США должны иметь политическую волю. 

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #песков
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