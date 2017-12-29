Песков назвал отношения России и США главным разочарованием года

Москва, 29 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главными разочарованиями 2017 года ситуацию в отношениях РФ и США, а также состояние минских соглашений по Украине.

На вопрос журналиста, можно ли считать российско-американские отношения разочарованием года, Песков ответил: «Вполне».

По словам Пескова, позиция Вашингтона по отношению к России вызывает сожаление, однако Москва до сих пор готова к выстраиванию отношений с американской стороной.

Пресс-секретарь напомнил, что президент России Владимир Путин выступает за добрые и взаимовыгодные отношения с США, основанные на взаимном доверии и уважении.

Ранее сообщалось, что Песков оценил перспективы взаимодействия РФ и США по Сирии. По его словам, в вопросе урегулирования ситуации в Сирии США должны иметь политическую волю.