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Общество
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Россия
Песков пожелал журналистам поменьше плохих новостей в Новом году
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    Песков пожелал журналистам поменьше плохих новостей в Новом году

    12:52  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:52  29 Декабря 2017
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    Песков пожелал журналистам поменьше плохих новостей в Новом году

    Москва, 29 декабря. Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом и пожелал сотрудникам СМИ много хороших новостей.

    «Я вас всех поздравляю наступающим Новым годом. Всем счастья, удачи и много хороших новостей и мало плохих новостей в следующем году», — приводит РИА Новости обращение Пескова к журналистам.

    Пресс-секретарь российского лидера отметил, что благодарен журналистам за атмосферу сотрудничества, которая сложилась в отношениях Кремля и представителей СМИ. Песков подчеркнул, что то, с каким интересом журналисты относятся к работе российских властей, не остается незамеченным.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги уходящего года, отметил, что 2017 год Россия провожает достойно.  

     

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #песков #журналисты #новый год
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