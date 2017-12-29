Песков пожелал журналистам поменьше плохих новостей в Новом году
Москва, 29 декабря. Пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом и пожелал сотрудникам СМИ много хороших новостей.
«Я вас всех поздравляю наступающим Новым годом. Всем счастья, удачи и много хороших новостей и мало плохих новостей в следующем году», — приводит РИА Новости обращение Пескова к журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что благодарен журналистам за атмосферу сотрудничества, которая сложилась в отношениях Кремля и представителей СМИ. Песков подчеркнул, что то, с каким интересом журналисты относятся к работе российских властей, не остается незамеченным.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги уходящего года, отметил, что 2017 год Россия провожает достойно.