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Сирия: Международные организации при посредничестве ЦПВС вывозят заложников из восточной Гуты
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    Сирия: Международные организации при посредничестве ЦПВС вывозят заложников из восточной Гуты

    16:05  1 Января 2018  /обновлено: 16:12  01 Января 2018
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    Сирия: Международные организации при посредничестве ЦПВС вывозят заложников из восточной Гуты

    В Восточной Гуте, в рамках соглашения о вывозе раненых и нуждающихся мирных жителей, задержанных незаконными вооруженными  формированиями, организацией Красный Полумесяц была спасена группа людей.

    Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца при посредничестве СЦКК вывез 12 заложников, в том числе двух детей, после того, как шестеро (из них один ребенок) были вывезены накануне. Ряд пациентов были эвакуированы из восточной части Гуты сразу в больницы Дамаска, где получают квалифицированную медицинскую помощь.

    10 Фото.
    10 Фотографий

    Напомним, боевики незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте удерживают сотни заложников, большинство их которых - женщины и дети, которых террористы используют как живые щиты и в многочисленных провокациях. Примечательно, что в анклаве действуют не только «оппозиционные» боевики, но и террористы, которым прислуживают «Белые каски» — т. н. «спасатели», выполняющие роль пропагандистской медиаслужбы у Джебхат ан-Нусры1 (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда). Вот почему необходимо в кратчайшие сроки эвакуировать из Восточной Гуты мирных жителей, в особенности детей, которых «каски» используют в своих пропагандистских материалах.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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