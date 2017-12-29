Боевики «Джейш аль-Изза» возмущены политикой YouTube

Идлиб, 29 декабря. Боевики «Джейш аль-Изза» намерены жаловаться на компанию YouTube из-за блокировки канала группировки.

Медиа-агентство исламистской группировки «Джейш аль-Изза» («Армия Славы») опубликовало заявление главарей формирования, в котором лидеры группировки пожаловались на политику администрации YouTube, которая заблокировала канал формирования. Причиной блокировки стала видеозапись, на которой снайпер террористов убивает сирийского военнослужащего.

Ранее отмечалось, что «Джейш аль-Изза» поддерживает тесные контакты с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и принимает участие в их операциях в провинциях Хама и Идлиб. Накануне в результате обстрела со стороны «Армии Славы» была повреждена теплоэлектростанция в населенном пункте Зара, которая снабжала энергией пять сирийских провинций.

1 Организация запрещена на территории РФ.