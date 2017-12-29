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Боевики «Джейш аль-Изза» возмущены политикой YouTube
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    Боевики «Джейш аль-Изза» возмущены политикой YouTube

    12:52  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  29 Декабря 2017
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    Боевики «Джейш аль-Изза» возмущены политикой YouTube

    Идлиб, 29 декабря. Боевики «Джейш аль-Изза» намерены жаловаться на компанию YouTube из-за блокировки канала группировки.

    Медиа-агентство исламистской группировки «Джейш аль-Изза» («Армия Славы») опубликовало заявление главарей формирования, в котором лидеры группировки пожаловались на политику администрации YouTube, которая заблокировала канал формирования. Причиной блокировки стала видеозапись, на которой снайпер террористов убивает сирийского военнослужащего.

    Ранее отмечалось, что «Джейш аль-Изза» поддерживает тесные контакты с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и принимает участие в их операциях в провинциях Хама и Идлиб. Накануне в результате обстрела со стороны «Армии Славы» была повреждена теплоэлектростанция в населенном пункте Зара, которая снабжала энергией пять сирийских провинций.

    Боевики «Джейш аль-Изза» возмущены политикой YouTube

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #джебхат ан-нусра #youtube #джейш аль-изза
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