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Политика
Песков рассказал, во сколько закончится последний рабочий день Путина в этом году
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    Песков рассказал, во сколько закончится последний рабочий день Путина в этом году

    12:56  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  29 Декабря 2017
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    Песков рассказал, во сколько закончится последний рабочий день Путина в этом году

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин будет работать в последнюю пятницу 2017 года до семи часов вечера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у Пескова, до скольки президент России планирует работать 29 декабря  — в последнюю пятницу 2017 года.

    «У президента где-то, наверное, часов до шести, до семи есть внутренние разные совещания»,  — заметил представитель Кремля.

    «Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, — уточнил пресс-секретарь президента России, — а потом перестанем это делать».

    Песков рассказал, во сколько закончится последний рабочий день Путина в этом году

    Ранее  эксперты рассказали о планах россиян на новогодние праздники. Как стало известно, наиболее популярными среди российских путешественников являются туры по стране. Однако чаще всего россияне ищут на этот период путевки в Таиланд, заявил специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Тимур Юсупов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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