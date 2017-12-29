Песков рассказал, во сколько закончится последний рабочий день Путина в этом году

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин будет работать в последнюю пятницу 2017 года до семи часов вечера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, до скольки президент России планирует работать 29 декабря — в последнюю пятницу 2017 года.

«У президента где-то, наверное, часов до шести, до семи есть внутренние разные совещания», — заметил представитель Кремля.

«Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, — уточнил пресс-секретарь президента России, — а потом перестанем это делать».

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