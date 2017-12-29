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Пьяный украинец сбил полицейскую машину в Нидерландах
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    Пьяный украинец сбил полицейскую машину в Нидерландах

    12:38  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:38  29 Декабря 2017
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    Пьяный украинец сбил полицейскую машину в Нидерландах

    Амстердам, 29 декабря. Пьяный гражданин Украины сбил полицейский автомобиль на границе Нидерландов и Германии.

    По информации голландского издания 1limburg, водитель не затормозил на границе, которая была перекрыта. При этом он почти 200 метров тащил автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов.

    В результате офицер полиции получил серьезные травмы. Через какое-то время она скончалась в больнице. Ее двое коллег серьезно пострадали. В данный момент медики борются за их жизни.

    Сам водитель также пострадал, передает «Свободная пресса».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #дтп #германия #нидерланды #авто
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