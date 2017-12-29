Пьяный украинец сбил полицейскую машину в Нидерландах

Амстердам, 29 декабря. Пьяный гражданин Украины сбил полицейский автомобиль на границе Нидерландов и Германии.

По информации голландского издания 1limburg, водитель не затормозил на границе, которая была перекрыта. При этом он почти 200 метров тащил автомобиль, в котором находились сотрудники правоохранительных органов.

В результате офицер полиции получил серьезные травмы. Через какое-то время она скончалась в больнице. Ее двое коллег серьезно пострадали. В данный момент медики борются за их жизни.

Сам водитель также пострадал, передает «Свободная пресса».