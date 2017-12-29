Выход из рецессии, взлет ВВП и рекордный урожай: в Сети появилось видео с итогами 2017 года

Москва, 29 декабря. В Сети появилось видео, посвященное главным достижениям страны в 2017 году.

Авторы ролика, размещенного на YouTube-канале «Это Россия, детка», уверены, что россиянам есть чем гордиться. Более того, 2017-й год стал переломным для страны, замечают они.

В этом году страна не только вышла из рецессии, но и перешла в стадию уверенного роста. Рекордный урожай превратил Россию в мирового лидера по экспорту зерна. Именно в этом году страна заработала на сельскохозяйственной продукции больше, чем на поставках оружия. При этом следует отметить, что спрос на российское оружие возрос в мире после успешной операции РФ в Сирии против террористов.

Российское кино также завершает год с высокими показателями. Бокс-офис отечественных фильмов в этом году составил 12 миллиардов рублей. Об этих и других достижениях страны рассказано в ролике YouTube-канала «Это Россия, детка».