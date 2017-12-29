Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Путин поздравил американцев с Новым годом в трейлере сериала «Черное зеркало»
Россия
Выход из рецессии, взлет ВВП и рекордный урожай: в Сети появилось видео с итогами 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выход из рецессии, взлет ВВП и рекордный урожай: в Сети появилось видео с итогами 2017 года

    13:09  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:11  29 Декабря 2017
    271

    Выход из рецессии, взлет ВВП и рекордный урожай: в Сети появилось видео с итогами 2017 года

    Москва, 29 декабря. В Сети появилось видео, посвященное главным достижениям страны в 2017 году.

    Авторы ролика, размещенного на YouTube-канале «Это Россия, детка», уверены, что россиянам есть чем гордиться. Более того, 2017-й год стал переломным для страны, замечают они.

    В этом году страна не только вышла из рецессии, но и перешла в стадию уверенного роста. Рекордный урожай превратил Россию в мирового лидера по экспорту зерна. Именно в этом году страна заработала на сельскохозяйственной продукции больше, чем на поставках оружия. При этом следует отметить, что спрос на российское оружие возрос в мире после успешной операции РФ в Сирии против террористов.

    Российское кино также завершает год с высокими показателями. Бокс-офис отечественных фильмов в этом году составил 12 миллиардов рублей. Об этих и других достижениях страны рассказано в ролике YouTube-канала «Это Россия, детка».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #итоги года #достижения #успехи
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        2647
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        434
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        2990
        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        Программу материнского капитала в России продлили до 2021 года

        8:58   29 Декабря 2017
        273